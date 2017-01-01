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Emniyet yetkilileri küçük Yunus'un ailesini ziyaret etti



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından "Karayolu ve Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında geçtiğimiz ay yaşanan elim kazada hayatını kaybeden küçük Yunus Eren'in (3) ailesi ziyaret edildi.

Hafta kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Vekili Ramis Sakarya tarafından gerçekleştirilen ziyarette küçük Yunus'un anne ve babası ziyaret edilerek başsağlığı dilendi. Emniyet müdürlüğü yetkilileri kazanın oluşumu ve hukuki süreciyle ilgili aileden bilgi aldıktan sonra aileye sabırlar dileyerek, ziyareti sonlandırdılar.

(İC-KÇ)



13.05.2017 13:24:41 TSI

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