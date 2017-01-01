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Yıldırımlı yüzücüler havuzdan 'altın' çıkardı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesporlu yüzücüler, başarılarına yenisini ekledi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden Yıldırım Belediyesporlu yüzücüler organizasyondan 2 altın madalya ile döndü. 140 kulüpten 686 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Recep Akar, 400 metre serbest yarışında bir önceki derecesinden 6 saniye daha iyi yüzerek, A4 dahil tüm barajları geçti ve altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada mücadele eden Yıldırım Belediyesporlu yüzücü Beyza Öztürk, önemli kulüp sporcularının da bulunduğu şampiyonanın finalinde ilk 8'e girmeyi başararak altın madalyayı almaya hak kazandı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Spora yaptığımız yatırımların meyvelerini sporcularımızın katıldıkları yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandıkları başarılarla topluyoruz. Yıldırım'a yeni madalyalar kazandıran sporcularımızı kutluyorum" dedi.

(MŞ)



13.05.2017 13:25:03 TSI

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