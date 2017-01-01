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Didim'de Engelliler Haftası 3 gün kutlanacak

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:19
Didim'de Engelliler Haftası 3 gün kutlanacak
Didim'de Engelliler Haftası 3 gün kutlanacak
- Festival havasında başlayan etkinliklerin ilk günü renkli görüntülerle başladı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi katkılarıyla Didim ve Yöresi Engelliler Derneğince düzenlenen ve 3 gün sürecek Engelsizler Festivali, Hisar Mahallesi Apollon Tapınağı yanından başlayıp Altınkum Yalı Caddesine kadar kortej yürüyüşle başladı.
10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası Didim'de festivalle kutlanıyor. Didim Kaymakamlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesinin katkılarıyla Didim ve Yöresi Engelliler Derneği öncülüğünde, İlçedeki odaların ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen Didim Engelsiz Festivalinin ilki başladı. 3 gün sürecek Festivalin ilk gününde kortej düzenlendi. Hisar Mahallesi Apollon Tapınağı yanından başlayan yürüyüşe motorize gruplar, fayton arabaları, bisikletli gruplar, Cıty Bus otobüsü ile engellileri taşıyan araçların yer aldığı konvoy Atatürk Bulvarı üzerinde Yalı Caddesine geldi. Yalı Caddesinin Vali konağı kısmında araçlardan inenler Engelli vatandaşlar ve aileleri İlçe protokolü ile birlikte caddede yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüşe Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Dernek Başkanı Bedri Altıntaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Yalı Caddesi üzerine kurulan temsili açılış kurdelasını Kaymakam Yönden ve Başkan Atabay, Engelli vatandaşlarla birlikte kesti. Açılışın ardından festivale katılanlar Festival stantları arasında alkışlarla alana geldi. Festival ilk olarak DAHOT Ekiplerinin halk oyunları gösterileri ile başladı.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş Festivale destek olan herkese teşekkür ederken "Bizim sorunlarımız yok değil, bir çok yerde olduğu gibi Didim'de de sorunlarımız var. Biz şöyle bir slogan geliştirdik "Kültürler arası diyalog, engelsiz kent Didim" Bu festivalle birlikte düşlediğimiz şey Festivalle şehri DidimDidim bu konuda bir çok kültürü barındıran bir turizm beldemiz. Biz bu festivalin ilkini yapmakla hem turizme hem de engelsiz bir kent olması noktasında dikkat çekmek istedik."dedi.
Altıntaş konuşmasında Didim'de Engellilerin denize girebileceği bir plaj, Altınkum'a inen Atatürk Bulvarında engellilere yönelik rampaların konulması ve ayrıca şehirde belirledikleri yerlere akülü araçlar için 4 adet şarj cihazı ünitesi konulması konusunda belediyeye yönelik isteklerini dile getirdi ve bu konuda gerekli adımların atılacağını inandığını ifade etti.
Didim Kaymakamı İskender Yönden ise konuşmasında 3 yıldır Didim'de görev yaptığını ve bu sürede güzel çalışmalara imza attıklarını dile getirirken Engellilere yönelik çalışmalarda eksik kaldıklarını ifade etti. Yönden "Bugünü ve bu haftayı özellikle seçtik. 3 günü bunun için ayırdık. Karşımızda güzel ortam var; engelliler için bu yetmez. Engellilerin sorunların çözümü noktasında ciddi noktalara geldik ama yeterli değil. Biz engellileri evlerinin içerisinde kalsın, ailesiyle beraber kalsın düşüncesini hiçbir zaman kabul etmedik ve kabul etmeyeceğiz. Görünüyor ki tüm dostlar bir arada; burada dostlarla olmak inanın bizi mutlu ediyor."dedi.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise "Yaptıklarımız kâfi değil ama tek bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Yolları düzeltir plajlar yapabiliriz ama esas engel kafamızda; kafamızda bunları kaldırıp engelli kardeşlerimizle toplumda birlikte yaşamayı başarabilirsek diğer sorunlar çözülür. Plaj konusunda aksadık ve kanundan yana sıkıntılar vardır; bizim elimiz kuvvetlendiğinde plajı yapacağız. Size söz verdik inşallah bu sene yapacağız. Fiziki anlamdaki engelliler yavaşça aşacağız. Şarj ünitelerini koyarız sıkıntı olmaz. Diğer ihtiyaçları da karşılamaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizle yan yana olalım. Bizler tüm sivil toplum kuruluşlar ile el ele verdik. Didim'i iyi noktalara çekmeye çalışacağız. Bizler her türlü imkânlarıyla güvenli bir Didim sunmak istiyoruz."dedi.
Konuşmaların ardından Didim ve Yöresi Engelliler Derneği üyelerinden oluşan koro söylediği parçalarla büyük alkış aldı. Ardından Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan işaret dili kursunda işaret dili kursu alan kursiyerler "Hayat bayram olsa" şarkısını işaret diliyle anlattı.
Festivali alanına katılan Engelliler ve aileler ile vatandaşlar Festival için oluşturulan stantları gezip alış veriş yaptı.

13.05.2017 13:28:42 TSI
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