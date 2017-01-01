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Sportif amatör olta balıkçıları mevzuat semineri düzenlendi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri mühendisleri tarafından, 4/2 Tebliğ ve Sportif Amatör Olta Balıkçıları Mevzuat Semineri düzenlendi.

Seminerde ASOF Başkan yardımcısı ve ESABDER Başkanı Osman Demirtaş, açılış konuşmasını yaptı. Başkan Demirtaş, tebliğin maddelerini su ürünleri mühendisleri Hıdır Çubuk, Onur Kök, Sertaç Tekin tarafından sportif amatör olta balıkçılarına anlattı. Zekai Büyükarslan'ın sunuculuğunu üstlendiği toplantıya Odunpazarı Zabıta Müdürü Fikret Uysal da katıldı. Sportif Amatör olta balıkçıları bir çok konuda mühendislerden bilgiler alırken, seminer salonunda ESABDER tarafından daha önce düzenlenen misine ağlarının zararları temalı fotoğraf yarışmasındaki objeler gösterime sunuldu.

Ayrıca katıldığı fotoğraf yarışmasında mansiyon ödülü kazanan Göker Bayraktar'a ödülünü Odunpazarı Zabıta Müdürü Fikret Uysal verdi.

(MSY-



13.05.2017 13:30:09 TSI

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