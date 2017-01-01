ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı'ndan Kızılay'a kan desteği

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:30
AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı'ndan Kızılay'a kan desteği
AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı'ndan Kızılay'a kan desteği

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı Kızılay'a kan bağışında bulundu.
AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Avukat Haluk Köksoy ve teşkilat mensupları kan bağışı yaptı. Atakum İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine vatandaşlar da destek verdi.
İlçe başkanlığı olarak kan bağışına destek olmayı düşündüklerini belirten AK Parti Atakum İlçe Başkanı Avukat Haluk Köksoy, "Kan bağışı için bir organizasyon yaptık. Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına biz de destek olalım istedik. Akşama kadar kan bağışı sürecek. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.
Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel de katıldı.
(KA-SLH-Y)

13.05.2017 13:39:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şehit anneleri &quot;Anneler Günü&quot;nü huzurevinde kutladı
YEREL

ŞEHİT ANNELERİ "ANNELER GÜNÜ"NÜ HUZUREVİNDE KUTLADI
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Sürekli yaşanan kazalara, vatandaş çözüm bekliyor
YEREL

SÜREKLİ YAŞANAN KAZALARA, VATANDAŞ ÇÖZÜM BEKLİYOR
'Ulaşım' projesinin 'gönüllü' kahramanları
YEREL

'ULAŞIM' PROJESİNİN 'GÖNÜLLÜ' KAHRAMANLARI
Vali Şahin: &quot;Yetim yavrularımız heder oluyor&quot;
YEREL

VALİ ŞAHİN: "YETİM YAVRULARIMIZ HEDER OLUYOR"
Samsun'daki kamyonet hırsızlığı operasyonu
YEREL

SAMSUN'DAKİ KAMYONET HIRSIZLIĞI OPERASYONU

8 bin öğrenciye doğada ders
YEREL

8 BİN ÖĞRENCİYE DOĞADA DERS

Samsun'da dilenci operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA DİLENCİ OPERASYONU
Samsunspor'da hedef 3 puan
YEREL

SAMSUNSPOR'DA HEDEF 3 PUAN
OMÜ Mimarlık ekibi Madrid'de yarışacak
YEREL

OMÜ MİMARLIK EKİBİ MADRİD'DE YARIŞACAK
'Hemşirelik Haftası' etkinlikleri başladı
YEREL

'HEMŞİRELİK HAFTASI' ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
'Hemşirelik Haftası' etkinlikleri başladı
YEREL

'HEMŞİRELİK HAFTASI' ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Samsun'da kamyonet hırsızlığı operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA KAMYONET HIRSIZLIĞI OPERASYONU
&quot;Eskort sitelerine&quot; yönelik 13 ildeki operasyon
YEREL

"ESKORT SİTELERİNE" YÖNELİK 13 İLDEKİ OPERASYON
EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! Muğla Marmaris'te tur midibüsü devrildi
GÜNDEM

TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 23 ÖLÜ

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Yüzyıllardır yanıyor! İşte sırrı...