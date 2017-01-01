ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bir günlük askerlik, tarifsiz sevinç

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:30
Bir günlük askerlik, tarifsiz sevinç
Bir günlük askerlik, tarifsiz sevinç

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Engelliler Haftası kapsamında Milas Hava Meydan Komutanlığında 20 engelli birey bir gün askerlik yaptı, aileler duygu dolu anlar yaşadı.
Engelliler Haftası kapsamında Milas Hava Meydan Komutanlığı sorumluluk sahasındaki 20 engelli, bir günlük temsili askerlik görevini gerçekleştirdi.
Engelliler, ilk olarak Hava Meydan Komutanlığında temel eğitim aldı ve komutanlarla yürüyüş yaptı. Tören alanında yerini alan askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu platforma el basarak yemin etti. Aileler yemin töreni sırasında duygulu anlar yaşadı.
Milas Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Albay Cenk Erataç, törende yaptığı konuşmada, anne babaların evlatlarını milletin bağrından çıkan silahlı kuvvetler saflarına bir bayram coşkusu içinde gönderdiklerini söyledi.
Havacı asker oldular
Milas Hava Meydan Komutanlığına katılarak kendilerini gururlandıran 20 vatan evladının yemin ederek birer havacı asker olduğunu belirten Erataç, "Yemin ederek aramıza katılan değerli silah arkadaşlarım, vatandaşlık görevlerinin en yücesi, en kutsalı olan, hiçbir karşılık beklenmeden yapılan ve gerektiğinde vatan uğruna can feda edilen askerlik hizmetini, bir gün de olsa icra etme şerefine ulaştınız." dedi.
Erataç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü vazifeyi canı pahasına her an yerine getirmeye hazır olduğuna vurgu yaparak, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızın, en yükseklerde sonsuza dek özgürce dalgalanması için görevinde azimli ve kararlıdır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış kutsal vatan topraklarının korunması için canını seve seve feda etmeye hazırdır. Bugün oğlunuzu, kardeşinizi, arkadaşınızı, bir gün de olsa bize emanet ettiniz ve nihayetinde onları bu vatan uğruna her şeyini feda edecek bir asker olarak karşınızda buldunuz. Ne kadar mutlu ne kadar gururlu olsanız azdır. Bu başarı ve mutluluk aynı zamanda sizin de eserinizdir." dedi.
"Bu üniformanın içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz"
Engelli Mustafa Cantaş da askerler adına konuşma yaptı. "Bu üniformanın içerisinde olmaktan ve askerlik vazifemizi bu vesileyle yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Cantaş, "Engelli olmayan arkadaşlarımızın askerlik fotoğraflarını gördükçe asker olamamanın burukluğunu ve üzüntüsünü duymaktaydık. Şimdi ise bizler de askerlik hizmetine dair anılarımızı ve fotoğraflarımızı bir anı olarak saklayabileceğiz. Bir gün de olsa böyle kutsal bir vazifeyi yapmanın bizleri ne kadar duygulandırdığını anlatabilmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından askerler, silah ve bayrağa el basarak yemin etti.
Törene katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Garnizon Komutanı Erataç, temsili erlerle birlikte aynı karavanada öğle yemeği yedi.
Yemeğin ardından erlerin terhis belgeleri verildi. Terhis töreninde konuşan Kaymakam Arslan, askerleri ve ailelerini kutlayarak; "Bugün güzel, duygulu, anlamlı bir törene katıldık. Ben bir kez daha milletimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyorum. Biz hakikaten ordusuyla, milletiyle bir ve bütün bir devletiz. Her Türk asker doğar lafını biz boşuna söylemedik. Bunu damarlarımızdaki, iliklerimizdeki kanın son damlasına kadar yaşayan, hisseden bir milletiz. Peygamber ocağı olarak gördüğümüz bu kutsal yuvada, kardeşlerimizin bu şeref üniformasını taşımalarına vesilen olan bu törene iştirak etmekten çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnşallah ülkemizin, birliği, bütünlüğü, gücü daim olsun. Bu kardeşlerimize bundan sonraki ömürlerinde, sağlıklı huzurlu bir hayat diliyorum." diye konuştu.
(DL-MB-Y)

13.05.2017 13:39:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME 2 - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı
YEREL

GÜNCELLEME 2 - MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
Köyceğiz'de cinayet zanlısı yakalandı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE CİNAYET ZANLISI YAKALANDI
GÜNCELLEME - Muğla'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI
Muğla-Antalya kara yolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
YEREL

MUĞLA-ANTALYA KARA YOLUNDA MİDİBÜSÜN UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, İLK BELİRLEMELERE GÖRE 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI.
Engellilerin sorunlarına tiyatroyla dikkat çektiler
YEREL

ENGELLİLERİN SORUNLARINA TİYATROYLA DİKKAT ÇEKTİLER
Ortakent Yahşi Bahar Festivali OYFEST basın toplantısı
YEREL

ORTAKENT YAHŞİ BAHAR FESTİVALİ OYFEST BASIN TOPLANTISI
Yılın turizm markası ödülü Bodrum'a
YEREL

YILIN TURİZM MARKASI ÖDÜLÜ BODRUM'A
Bodrum Şehir Stadı yenileniyor
YEREL

BODRUM ŞEHİR STADI YENİLENİYOR
Dumlupınar Üniversitesinden Başkan Kocadon'a teşekkür ziyareti
YEREL

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİNDEN BAŞKAN KOCADON'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Bakıcısı olduğu çocuğa işkence yapan Ukraynalı yakalandı
YEREL

BAKICISI OLDUĞU ÇOCUĞA İŞKENCE YAPAN UKRAYNALI YAKALANDI
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
&quot;Bodrum'da Engel Yok, Şenlik Var&quot; Festivali
YEREL

"BODRUM'DA ENGEL YOK, ŞENLİK VAR" FESTİVALİ

Şehit Uzman Onbaşı Muğla'da toprağa verildi
YEREL

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUĞLA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Pikabın kasasından düşen çocuk öldü
YEREL

PİKABIN KASASINDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
Genç kız av tüfeğiyle vuruldu
YEREL

GENÇ KIZ AV TÜFEĞİYLE VURULDU
Usta fırçalar Dalyan'ı resmetti
YEREL

USTA FIRÇALAR DALYAN'I RESMETTİ
Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL

MİLAS'TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Milas'ta Balık ve Çocuk Oyunları Festivali başladı
YEREL

MİLAS'TA BALIK VE ÇOCUK OYUNLARI FESTİVALİ BAŞLADI
Zehirlenerek ölen genç için 471 bin lira tazminat
YEREL

ZEHİRLENEREK ÖLEN GENÇ İÇİN 471 BİN LİRA TAZMİNAT
Babasının Kullandığı Araç altında kaldı
YEREL

BABASININ KULLANDIĞI ARAÇ ALTINDA KALDI
Köyceğiz'de Cinayet
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE CİNAYET
&quot;Maliye Kampı&quot; yıllık 2,6 milyon liraya kiraya verildi
YEREL

"MALİYE KAMPI" YILLIK 2,6 MİLYON LİRAYA KİRAYA VERİLDİ
OYFEST 2017 Bahar Festivali'ne doğru
YEREL

OYFEST 2017 BAHAR FESTİVALİ'NE DOĞRU
Milas'ta uyuşturucu sevkıyatına polis engeli
YEREL

MİLAS'TA UYUŞTURUCU SEVKIYATINA POLİS ENGELİ
EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! Muğla Marmaris'te tur midibüsü devrildi
GÜNDEM

ANNELER GÜNÜ İÇİN YOLA ÇIKAN TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 23 ÖLÜ

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Yüzyıllardır yanıyor! İşte sırrı...