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Alaşehir Ziraat Odasından çiftçilere 100 adet reflektör

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:42
Alaşehir Ziraat Odasından çiftçilere 100 adet reflektör
Alaşehir Ziraat Odasından çiftçilere 100 adet reflektör

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Trafik Haftası nedeniyle, Ziraat Odası olarak 100 adet reflektörü çiftçilerin kullandığı traktörlerin römorklarına takılması için hediye etti.
Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri Türkmen, Işıklar, Baklacı ve Tepeköy mahallelerinde çiftçilerle bir araya gelerek traktörlerin römorklarına takılmak üzere reflektör hediye etti. Jandarma Trafik Ekipleri de traktör kullanan çiftçileri trafik kuralları hakkında açıklamalı bilgiler aktararak, broşürler dağıttı. Hediye edilen reflektörler trafik ekiplerince römorklara takılması sağlanırken jandarma trafik ekipleri iş kazalarına karşı da dikkatli traktör kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.
Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Yaz ayların gelmesi üzerine bağ ve bahçelerde tarım alanlarında traktörlerle çalışma yoğunlaştı. Bu nedenle traktör kullanan çiftçilerimiz daha dikkatli traktör kullanmalıdır. Özellikle gece kullanılan traktör römorklarının arkasına reflektör mutlaka takılmalı." dedi.
Çiftçiler de hediye edilen reflektörler nedeniyle Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk'e teşekkür etti.
(VS-SC)

13.05.2017 13:51:57 TSI
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