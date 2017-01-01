YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti İl Başkanı Arat'tan Anneler Günü mesajı

AK Parti İl Başkanı Arat'tan Anneler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Musa Arat, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 14 Mayıs Anneler günü kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı; "Sebebi varlığımız, sonsuz şefkat ve fedakarlığın sembolü annelerimiz, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve yeri hiçbir şeyle doldurulamayacak en değerli varlıklarımızdır. Nitekim Peygamber Efendimiz, 'Cennet, anaların ayakları altındadır' demek suretiyle cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış, dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilerek, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

(İHA-İP-Y)



13.05.2017 13:58:22 TSI

NNNN

