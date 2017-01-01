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AK Parti İl Başkanı Arat'tan Anneler Günü mesajı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:49
AK Parti İl Başkanı Arat'tan Anneler Günü mesajı
AK Parti İl Başkanı Arat'tan Anneler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Musa Arat, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 14 Mayıs Anneler günü kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı; "Sebebi varlığımız, sonsuz şefkat ve fedakarlığın sembolü annelerimiz, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve yeri hiçbir şeyle doldurulamayacak en değerli varlıklarımızdır. Nitekim Peygamber Efendimiz, 'Cennet, anaların ayakları altındadır' demek suretiyle cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış, dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilerek, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
(İHA-İP-Y)

13.05.2017 13:58:22 TSI
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