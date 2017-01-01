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Burhaniye'de girişimcilik konferansı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(BUBYO) Girişimcilik Topluluğu ve Burhaniye Ticaret Odası işbirliği ile 'Zirveye Doğru' isimli konferans düzenlendi.

Okulun salonunda yapılan organizasyona, Ömer Şengüler, Murat Işık, Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Aysel, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban ve öğrenciler katıldı.

Konuşmacılardan Murat Işık, yurt dışı fuarlara ve tanıtım günlerine uluslararası ticaret öğrencilerinden pasaportu ve izni olan tüm öğrencilerin sponsorluğunu yapmaya hazır olduklarını ve öğrenciler tarafından sunulacak tüm projelere destek olacaklarını belirtti.

Öğrencilerin zeki sorularını yanıtlamaktan ve BUBYO akademisyenlerinin tamamlayıcı yorumlarını dinlemekten keyif aldığını belirten Ömer Şengüler'de şirketlerin başarılı olmasını sağlayan, TCDD'nin Marmaray'ın itibar yönetimi için neler yaptığını, THY'nin global sponsorluk sayesinde neler kazandığını, bu stratejinin marka değerini nasıl etkilediğini, Michael Corleone'nin pazarlama öğüdünü, girişimcinin yatırımını markaya dönüştürmesi için ilk günden yapması gerekenleri ve kişisel markalaşmanın on adımının neler olduğunu katılımcılarla paylaştı.

Öğrencilerinin yaptığı organizasyona desteklerini esirgemeyen ve yakından takip eden Yüksekokul Müdürü Sayın Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, konuşmacılara teşekkür belgesi ve plaketlerini takdim etti. Müdür İlban,"Öncelikle böyle bir organizasyona BUBYO olarak ev sahipliği yaptığımız ve Ömer Şengüler Murat Işık gibi sektörün önemli kişiliklerini bölgemizde ağırladığımız için onur duyduk. Hem sektörel önemli konuların tartışılması hem de sektördeki profesyonellerle bir araya gelerek yeni profesyonellerin ortaya çıkarılması adına çok güzel faydalı bir organizasyon oldu. Sayın Ömer Şengüler, Sayın Murat Işık ve emeği geçen tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum' dedi.

(FT)



13.05.2017 13:58:54 TSI

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