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Bozüyük'te köylere hizmet götürme birliği seçimleri yapıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı, Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında gerçekleştirildi. Seçim öncesinde İl Genel Meclis üyeleri Nizamettin Çam, Oğuz Sertler ve İ. Zeki Uyanık ile muhtarlardan Necati Kurt, Mustafa Terle, İsmail Kurt ve Hayati Huylu adaylığını açıkladı. Kapalı oylama usulü yapılan ve adeta kıran kıran geçen seçimlerin ardından İl Genel Meclis üyeleri Nizamettin Çam 32, Oğuz Sertler 28 ve İ. Zeki Uyanık 20 oy aldı. Bu sonuçlarla en fazla oyu alan İl Genel Meclis üyeleri Nizamettin Çam ve Oğuz Sertler Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi oldular.

Birlik Encümen üyeliğine aday olan muhtarlardan Karabayır Köyü Muhtarı Necati Kurt 28, Cihangazi Köyü Muhtarı Hayati Huylu ise 20 oy alarak Birlik Encümeninin asil muhtar üyeliğine seçildiler. 15 oy alan İsmail Kurt ve 9 oy alan Mustafa Terle ise yedek üyeliğe seçildiler.

Toplantı, üye seçimlerinin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi.

(İC-KÇ)



13.05.2017 14:03:44 TSI

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