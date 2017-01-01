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Eczacılar Odası Başkanı Dörtkol, "Bilimsel Eczacılığın 178.yılı kutlu olsun"

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:58
Eczacılar Odası Başkanı Dörtkol, "Bilimsel Eczacılığın 178.yılı kutlu olsun"
Eczacılar Odası Başkanı Dörtkol, "Bilimsel Eczacılığın 178.yılı kutlu olsun"

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Eczacılar Odası tarafından 14 Mayıs Eczacılar günü dolayısıyla Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Nevşehir Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol ve yönetim kurulu üyeleri 14 Mayıs Eczacılar günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından burada açıklamada bulunan oda başkanı Tansu Dörtkol ülkemizde modern-bilimsel eczacılığın kuruluşunun 178. yılı hepimize kutlu olsun diye konuştu. Dörtkol, "Tarihi ilaçla başlayan, kökleri yüzyıllara dayanan bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak Türkiye'de eczacılığın usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen bir meslek olmaktan çıkarak akademik bir mesleğe dönüşmesi 1839 yılının 14 Mayıs'ında Mekteb-i Tıbbiye içerisinde açılan eczacılık sınıfına dayanıyor. O günden bu yana yaklaşık iki yüzyıldır halk sağlığını merkeze alan bir perspektifle, sağlığın bireysel ve toplumsal tam bir iyilik hali olduğunun bilinciyle hizmet veriyoruz. Sağlık sisteminin kurucu öznelerinden biri olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde hayatın her alanına dokunarak ülkemize ve insanlarımızın sağlığına değer katıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da insan, toplum ve doğa yararına sağlık, ilaç, eczacılık hizmeti üretmeye devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyor, halkın gözü kulağı olarak ilaç ve eczacılık alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyip, toplumu doğru bilgilendirme ve kanalize etme noktasında bizlerden desteğini esirgemeyen değerli basın mensuplarına bir kere daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
(COŞ-SK)

13.05.2017 14:08:01 TSI
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