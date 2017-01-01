Köyceğiz'de cinayet zanlısı yakalandı
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Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öldürülen İpek Kovan'ın (18) cinayet zanlısı Emrah P. (25) yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlı Emrah P.'nin Yeşilköy Mahallesinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Emrah P.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Emrah P'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Emrah P., Pınarköy Mahallesindeki evinin önünde vurularak öldürülen İpek Kovan cinayetinden aranıyordu.
(CC-MB-Y)
13.05.2017 14:09:21 TSI
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