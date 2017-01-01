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Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç:

- "Annelerimizin birliğimizin teminatıdır"



KAYSERİ (İHA) - Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Ahmet Övüç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Varlığımızı borçlu olduğumuz; sevginin, şefkatin, sabrın eşsiz timsalleri olan hiç yılmadan, sevgi ve şefkatle bizlerin yetişmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen, annelere ne kadar hizmet edilse yine de onların hakkının hiç bir zaman ödeyemeyiz. Karşılıksız sevmenin yegâne temsilcileri olan annelerimiz, aynı zamanda geleceğimizin teminatı, milletimizin maddi varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmemizin en önemli manevi kaynaklarındandır.

Annelerimiz baş tacımızdır. Dünyadaki bütün sevgiler karşılıklıdır. Ancak annelerimizin bizlere verdikleri sevgi, karşılıksızdır. Gözlerindeki parıltı, kalplerindeki güzellik, sözlerindeki hikmetle birlikte her şeyden sakınarak bizleri büyüten annelerimizin kıymetlerinin daha fazla bilinmesi en öncelikli temennimdir.

Bu vesileyle her şeyin en güzeline layık olduğuna inandığım annelerimize içtenlikle saygılarımı sunuyor, Cenab-ı Allahtan hepsine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."

(SK)



13.05.2017 14:11:46 TSI

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