Rektör Gündoğan'ın Anneler Günü mesajı
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ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anneler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Gündoğan, "Hayatlarını evlatlarına adayan ve varlıklarıyla her zaman kuvvet kaynağımız olan annelerimizin bizler için ne kadar değerli olduğunun yalnızca bir gün değil, her zaman hatırlanması gerektiğini bu anlamlı gün vesilesiyle bir kere daha hatırlatarak haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş bütün annelerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
(KÇ)
13.05.2017 14:11:58 TSI
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