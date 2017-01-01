Kovancılar'da engelliler haftası
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Şemsettin Aydoğdu
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde engellileri ziyaret eden Kaymakam Hasan Gündoğdu, onlarla yakından ilgilendi.
Engelliler haftası kapsamında Kovancılar ilçesinde bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunan engellileri, Kaymakam Hasan Gündoğdu ve beraberindekiler ziyaret etti. Kaymakam Gündoğdu, merkezde eğitim gören engellilerle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti.
Engelliliğin sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu olmadığına değinen Kaymakam Gündoğdu," Sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engelli olmak kişinin tercihi olmadığı gibi her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini de aklımızdan çıkarmamalıyız. Önemli olan bedensel engelleri aşmak değil, beyinlerdeki engelleri aşmaktır.Devletimiz, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması ve iyileştirilmesi yönünde son yıllarda çok önemli yasal düzenlemeler yapmıştır. Bizler engelli bireylerimize yönelik hizmet alanlarımızı geliştirmekte, her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli olduklarını göstermekteyiz" dedi.
(ŞA-HİV-Y)
13.05.2017 14:13:23 TSI
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