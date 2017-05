YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gurbetteki Kütahyalılar'ın Anneler Günü etkinliği

KÜTAHYA (İHA) - Almanya'nın Bremen kentinde Kütahyalılar Derneği Kadın Kolları, Anneler Günü'nü piknik ile kutladı.

Neustadt Garten Verein bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara yöresel gözleme, çörek ve mangalda et ikramınde bulunuldu.

Bremen Kadın Kolları Başkanı Saniye Çakır, yaptığı açıklamada, "Her yıl düzenlediğimiz Anneler Günü kutlamasını 200 üyemizin katılımı ile açık havada kutladık. İleri ki yıllarda katılımın kalabalık olmasını bekliyoruz" dedi.

Bremen kütahyalılar Dernek Başkanı Yahya Çicek de, "Annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadır. Bu anlamda belirtilmesi gereken diğer bir nokta ise gerek dinimizde gerek kültür ve sosyal hayatımızda annelerimizin önemi son derece büyüktür. Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Anneler Günü'ne özel olarak hazırlanan pasta kesildi.Katılımcılar, Dj Melike'nin söylediği parçalarla neşeli dakikalar geçirdi. (EFE)



