Başkan Kayan: "Tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımız"



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir ile bir araya gelerek tarım ve hayvancılık alanında bilgiler verdi.

İl Jandarma Komutanlığında Kıdemli Albay Gazi Demir ile bir araya gelen Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'da sektörün her geçen yıl daha da geliştiğini ve hızla büyüdüğünü söyledi. Tarım ve hayvancılığın Türkiye'de çok önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken Başkan Kayan, Aksaray nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını kaydetti. Aksaray'ın tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin önemli illerinden olduğunu vurgulayan Başkan Kayan, "Olmazsa olmazımız olan tarım ve hayvancılığı geliştirmek, kaliteli kılmak ve üreticilerin daha iyi kazançlar elde etmesini sağlamak için birçok çalışma ve projeler yapıyoruz. Hükümetimiz zaten tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi desteklemeler yaparak üreticilerimizi gözetiyor. Bizlerde birlik olarak üreticilerin her daim yanındayız" dedi.

Albay Demir ise çalışmalar ve bilgilerden dolayı teşekkür etti.

13.05.2017 14:21:00 TSI

