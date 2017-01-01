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Milletvekili Canan Candemir Çelik'ten anneler günü kutlaması

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:12
Milletvekili Canan Candemir Çelik'ten anneler günü kutlaması

GAZİANTEP (İHA) -Ak Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Anne koruyan, kollayan, kol kanat gerendir" dedi.
Milletvekili Canan Candemir Çelik, bütün annelerin en özel günü olan 14 Mayıs'ı kutlayarak, "Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolüdür annelerimiz. Aile hayatının birleştirici unsuru, hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yegane yansımasıdır. anne, bizleri biz yapan, insanın karakterini ve toplumu şekillendiren en önemli rol modeldir.Anne koruyan, kollayan, kol kanat gerendir. Anne tüm yaşamını evlatlarının geleceği için feda eden ve bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören, zorlu ve meşakkatli hayat sürecinde bizleri yalnız ve yoksun bırakmayan kişidir. Sevgili Peygamberimiz de, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' ve "Annelerin ayaklarının altı, cennet bahçelerinden bir bahçedir" şeklinde buyurmakta olup, anneliğin ne kadar kutsal ve ne kadar mübarek olduğunu ifade etmişlerdir. Annelik dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biridir. Rabbimiz 'den, annelerimiz hakkında görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirerek onları mutlu etmeyi ve onlara layık birer evlat olmayı niyaz ediyorum. Hayatın tüm güzelliklerine layık olan, baş tacı tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.
(SD-Y)

13.05.2017 14:21:34 TSI
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