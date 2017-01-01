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Gaziantep kitap fuarı sona eriyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:18
Gaziantep kitap fuarı sona eriyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te başlayan 2. Gaziantep Kitap Fuarı Pazar günü gerçekleştirilecek etkinliklerle kapılarını kapatıyor.
TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nın destekleriyle düzenlenen "2. Gaziantep Kitap Fuarı" sona eriyor. Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi'nde fuar kapsamında, 14 Mayıs Pazar günü (yarın) saat 12.00'da Ayfer Yavi "Slow Food Hareketi", 13.15'de Ahmet Şimşirgil "Osmanlı'nın Değerleri", Enver Aysever "Enver Aysever ile Gece Bekçisinin Rüyasını Birlikte Görüyoruz", saat 14.30'da Ataol Behramoğlu "Şiir Hayatın Neresinde", Hanefi Avcı, "Erken Uyarı Devlet Bilgisi", saat 15.45'de Şehmus Diken "Ahmet Arif 90 Yaşında" konulu söyleşiler yapacak. Ayrıca 15.45'de Şükrü Erbaş, şiir dinletisi gerçekleştirilecek.
(SD-Y)

13.05.2017 14:27:50 TSI
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