Karadeniz'de deniz sezonunu erken açtılar
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesindeki vatandaşlar, uzun kışın ardından gelen yazın keyfini çıkarmak için denize girmeye başladılar.
Geçen yıl Haziran aylarının ortalarında denize girmeye başlayan vatandaşlar, bu yıl ise sezonu Mayıs ayında açtılar. Hava sıcaklığının 23 dereceyi gösterdiği bölgede serinlemek için Dolunay Mahallesi'ndeki halk plajına giden çocuklar ve gençler bu sezon ilk kez denize girdiler.
Vatandaşlar, "Havaların ısınmasıyla birlikte bizler de kendimizi denize attık. Gerçekten yaz ayını ve denizi çok özlemişiz. Şimdi denizin tadını çıkarıyoruz" dediler.
(AA-SLH-Y)
13.05.2017 14:26:00 TSI
NNNN