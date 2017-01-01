YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karadeniz'de deniz sezonunu erken açtılar

Karadeniz'de deniz sezonunu erken açtılar



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesindeki vatandaşlar, uzun kışın ardından gelen yazın keyfini çıkarmak için denize girmeye başladılar.

Geçen yıl Haziran aylarının ortalarında denize girmeye başlayan vatandaşlar, bu yıl ise sezonu Mayıs ayında açtılar. Hava sıcaklığının 23 dereceyi gösterdiği bölgede serinlemek için Dolunay Mahallesi'ndeki halk plajına giden çocuklar ve gençler bu sezon ilk kez denize girdiler.

Vatandaşlar, "Havaların ısınmasıyla birlikte bizler de kendimizi denize attık. Gerçekten yaz ayını ve denizi çok özlemişiz. Şimdi denizin tadını çıkarıyoruz" dediler.

(AA-SLH-Y)



13.05.2017 14:26:00 TSI

NNNN

