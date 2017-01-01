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12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş:

- "Eczacılık fakültelerinin sayısının artması eğitimi kalitesizleştirir"



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Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Eczacılık Bayramı etkinliklerinde konuşan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, eczacılık fakültelerinin sayısının hızla yükselmesinin, istihdam başta olmak üzere, eğitim kalitesinin düşmesi gibi sorunları beraberinde getireceğini söyledi.



14 Mayıs Eczacılık Bayramı dolayısıyla, Kayseri Eczacılar Odası toplantı salonunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, sayısı hızla artan eczacılık fakülteleri, reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesi, zincir eczaneler gibi konularda önlemler alınması gerektiğini ifade etti.



"Fakültelerin sayısı 40'ı aştı"

Eczacılık fakültelerinin sayısının hızla yükselmesinin istihdam sorunun yanı sıra, eğitimde kalitesizleşmeyi de beraberinde getireceğini belirten Başkan Oğuzhan Ulutaş, "2000'lerin başında 7 - 8 civarı eczacılık fakültesi varken, bugün sayısı 40'ın üzerine çıkmış durumda. Bu kadar eczacılık fakültesinin varlığının istihdam edilebilirlik açısından ne gibi sonuçlar doğurduğunu, doğuracağını dikkatle incelemek gerekir. Yeni kurulan eczacılık fakültelerinde fiziksel altyapı ve donanım eksikliğinin ötesinde en zayıf noktalardan birini eczacı öğretim üyesinin yetersizliği oluşturmaktadır. Bu durumun eczacılık eğitiminin kalitesini düşüreceği açıktır" dedi.



"Reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesi risktir"

Ayrıca, reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesinin de beraberinde bazı sorunları getireceğine işaret eden Başkan Oğuzhan Ulutaş, "Kendi kendine ilaç tedavisine başvuran kimsenin hastalık belirtilerinin altında yatan ciddi durumu fark edememesi, ilaç prospektüslerini okuyamaması ve anlayamaması, yanlış ilaç kullanımı, doz aşımı, ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç-besin etkileşimi, ilaç ve beraber alkol alması halinde oluşabilecek sorunlar gibi pek çok riske gebedir" diye konuştu.



"Zincir ve market eczaneler halk sağlığını riske atacak uygulamalar"

Zincir ve market eczanelerin de halk sağlığını tehlikeye attığını savunan Başkan Oğuzhan Ulutaş, Oda olarak bu tür girişimlere geçit vermeyeceklerinin altını çizdi.



Eczaneler tıbbi malzeme ve medikal ürün satabilecek

Başkan Oğuzhan Ulutaş, Geçen hafta Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen protokol revizyonu ile tıbbi malzemelerin ve medikal ürünlerin eczanelerde satışının önünün açıldığı müjdesini verdi.



Başkan Oğuzhan Ulutaş'ın konuşmasının ardından, Prof. Dr. Mehtap Uysal, 'Bağımlılıkta Eczacının Rolü' başlıklı sunumu yaptı. Etkinlik, meslekte 25'inci yılını dolduranlara plaket takdimi ile sona erdi.

(SK)



13.05.2017 14:33:56 TSI

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