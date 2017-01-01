ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş:

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:24
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş:
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş:
- "Eczacılık fakültelerinin sayısının artması eğitimi kalitesizleştirir"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Eczacılık Bayramı etkinliklerinde konuşan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, eczacılık fakültelerinin sayısının hızla yükselmesinin, istihdam başta olmak üzere, eğitim kalitesinin düşmesi gibi sorunları beraberinde getireceğini söyledi.

14 Mayıs Eczacılık Bayramı dolayısıyla, Kayseri Eczacılar Odası toplantı salonunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, sayısı hızla artan eczacılık fakülteleri, reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesi, zincir eczaneler gibi konularda önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

"Fakültelerin sayısı 40'ı aştı"
Eczacılık fakültelerinin sayısının hızla yükselmesinin istihdam sorunun yanı sıra, eğitimde kalitesizleşmeyi de beraberinde getireceğini belirten Başkan Oğuzhan Ulutaş, "2000'lerin başında 7 - 8 civarı eczacılık fakültesi varken, bugün sayısı 40'ın üzerine çıkmış durumda. Bu kadar eczacılık fakültesinin varlığının istihdam edilebilirlik açısından ne gibi sonuçlar doğurduğunu, doğuracağını dikkatle incelemek gerekir. Yeni kurulan eczacılık fakültelerinde fiziksel altyapı ve donanım eksikliğinin ötesinde en zayıf noktalardan birini eczacı öğretim üyesinin yetersizliği oluşturmaktadır. Bu durumun eczacılık eğitiminin kalitesini düşüreceği açıktır" dedi.

"Reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesi risktir"
Ayrıca, reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesinin de beraberinde bazı sorunları getireceğine işaret eden Başkan Oğuzhan Ulutaş, "Kendi kendine ilaç tedavisine başvuran kimsenin hastalık belirtilerinin altında yatan ciddi durumu fark edememesi, ilaç prospektüslerini okuyamaması ve anlayamaması, yanlış ilaç kullanımı, doz aşımı, ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç-besin etkileşimi, ilaç ve beraber alkol alması halinde oluşabilecek sorunlar gibi pek çok riske gebedir" diye konuştu.

"Zincir ve market eczaneler halk sağlığını riske atacak uygulamalar"
Zincir ve market eczanelerin de halk sağlığını tehlikeye attığını savunan Başkan Oğuzhan Ulutaş, Oda olarak bu tür girişimlere geçit vermeyeceklerinin altını çizdi.

Eczaneler tıbbi malzeme ve medikal ürün satabilecek
Başkan Oğuzhan Ulutaş, Geçen hafta Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen protokol revizyonu ile tıbbi malzemelerin ve medikal ürünlerin eczanelerde satışının önünün açıldığı müjdesini verdi.

Başkan Oğuzhan Ulutaş'ın konuşmasının ardından, Prof. Dr. Mehtap Uysal, 'Bağımlılıkta Eczacının Rolü' başlıklı sunumu yaptı. Etkinlik, meslekte 25'inci yılını dolduranlara plaket takdimi ile sona erdi.
(SK)

13.05.2017 14:33:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç:
YEREL

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI AHMET ÖVÜÇ:
Tekden öğrencileri Bisiklet Şenliği ile stres attı
YEREL

TEKDEN ÖĞRENCİLERİ BİSİKLET ŞENLİĞİ İLE STRES ATTI
ZERİD Başkanı Hasan Aykülteli:
YEREL

ZERİD BAŞKANI HASAN AYKÜLTELİ:
(Özel Haber) 21 yıldır hayat kurtarıyorlar
YEREL

(ÖZEL HABER) 21 YILDIR HAYAT KURTARIYORLAR
Önce aradılar, sonra uyardılar
YEREL

ÖNCE ARADILAR, SONRA UYARDILAR
Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan:
YEREL

MEMUR SEN İL TEMSİLCİSİ AYDIN KALKAN:
Tekden Ortaokulu'ndan 'mozaik resim' sergisi
YEREL

TEKDEN ORTAOKULU'NDAN 'MOZAİK RESİM' SERGİSİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Türkiye'nin en kapsamlı El Sanatları Sergisi Kayseri'de açıldı
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI EL SANATLARI SERGİSİ KAYSERİ'DE AÇILDI
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci:
YEREL

KAYSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ:
Başkan Cabbar'dan Hemşireler Günü kutlaması
YEREL

BAŞKAN CABBAR'DAN HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLAMASI
Yıldız takım Nevşehir'de parlayacak
YEREL

YILDIZ TAKIM NEVŞEHİR'DE PARLAYACAK
ERÜ'de 'Rus Kültür Günü' etkinliği düzenlendi
YEREL

ERÜ'DE 'RUS KÜLTÜR GÜNÜ' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Cinayet sanığı 5,5 yıl sonra yeniden yargılandı
YEREL

CİNAYET SANIĞI 5,5 YIL SONRA YENİDEN YARGILANDI
Eczacılık Haftası etkinliklerinin teması 'astım hastalığı'
YEREL

ECZACILIK HAFTASI ETKİNLİKLERİNİN TEMASI 'ASTIM HASTALIĞI'
Engelli öğrencilere spor imkanı
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE SPOR İMKANI
ERÜ'de 'Nefs Psikolojisi' semineri düzenlendi
YEREL

ERÜ'DE 'NEFS PSİKOLOJİSİ' SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Kayseri'de &quot;Sığınmacılara Yardım&quot; çalıştayı
YEREL

KAYSERİ'DE "SIĞINMACILARA YARDIM" ÇALIŞTAYI

Boğazlıyan Köy Muhtarları Kayseri Şekerdeki İstikrarın Devamını İstedi
YEREL

BOĞAZLIYAN KÖY MUHTARLARI KAYSERİ ŞEKERDEKİ İSTİKRARIN DEVAMINI İSTEDİ
Kayseri'de PKK/KCK operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE PKK/KCK OPERASYONU
Başkan Hiçyılmaz'dan Anneler Günü Mesajı
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
'Bana büyü yaptın' diyerek bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis
YEREL

'BANA BÜYÜ YAPTIN' DİYEREK BİR KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIĞA 25 YIL HAPİS
Kayseri, Etnospor Festivali'nde
YEREL

KAYSERİ, ETNOSPOR FESTİVALİ'NDE
EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! Muğla Marmaris'te tur midibüsü devrildi
GÜNDEM

TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 23 ÖLÜ

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Yüzyıllardır yanıyor! İşte sırrı...