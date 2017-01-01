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Şehit anneleri "Anneler Günü"nü huzurevinde kutladı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:25
Şehit anneleri "Anneler Günü"nü huzurevinde kutladı
Şehit anneleri "Anneler Günü"nü huzurevinde kutladı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'da yaşayan şehit anneleri, Anneler Günü öncesinde huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Samsun'da yaşayan 20 şehit annesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılarla anneler günü nedeniyle bir araya geldi. Şehit aileleri, yaşlılar ile sohbet edip dertleştiler.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Hayata Katılım Dairesi Başkanı Elçin Kır, İl Müdürü Tekin Balcı ve dernek başkanları tarafından şehit ailelerine ve huzurevindeki yaşlılara hediyeler verildi.
Daire Başkanı Elçin Kır, Anneler Günü nedeniyle şehit alilerinin yaşlılara moral vermek için ziyarette bulunmalarından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sizleri bir arada görmek bize büyük bir gurur veriyor. Hepinize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.
Hem yaşlıların hem de şehit ailelerinin birbirlerini tanıması açısından anlamlı bir ziyaret olduğuna işaret eden Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, "Bizler bu topraklar üzerinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak bu şehitlerimiz sayesindedir. Hiçbir zaman onların ve ailelerinin hakkını ödememiz mümkün değil. Şehit annelerinin yaşlılarımızla Anneler Günü kutlaması bizleri çok mutlu etti. Yaşlılarımız, onlarla sohbet etme imkanı buldu. Şehit annelerimize bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından şehit anneleri ve yaşlılar, birlikte "Anneler Günü" pastasını kesti.
Ziyarete ayrıca; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Necati Yılmaz, EMŞAV Başkan Vekili Kenan Kaptan, ASP İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün ve Yüksel Kıyak, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Osman Usta katıldı.
(SAM-SLH-Y)

13.05.2017 14:34:19 TSI
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