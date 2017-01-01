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Etnospor'da Erzurum rüzgarı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - İstanbul Yenikapı Miting alanında gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali'nde Erzurum otağına yoğun ilgi gösteriliyor.

Birçok ülke ve şehrin kültürel miraslarının tanıtıldığı festivalde Erzurum otağı adeta ziyaretçi akınına uğradı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından imalatları gerçekleştirilen bakır, oltu taşı, kilim ve deri işlemeciliğinin mini atölyelerle sergilendiği festivalde, vatandaşlar zaman zaman dağıtılan cağ kebabın başında da uzun kuyruklar oluşturdu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı ekipleri de festivalin gözbebeği oldu. Bu arada Etnospor Kültür Festivali'ndeki çadırları gezen İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Erzurum Otağı'nı ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan eşi ile birlikte, Erzurum'un kültürünü yansıtan turizm figürlerini yakından inceledi, Erzurum Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisini izledi.

(ERZ-AA-Y)



13.05.2017 14:38:47 TSI

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