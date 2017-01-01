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Başsavcı Mustafa Alper için eski görev yeri İskenderun'da mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu şoförü ile birlikte hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için eski görev yeri olan İskenderun Adliyesinde mevlit okutuldu.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın tarafından adliye mescidinde okutulan mevlide, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Salih Doğan, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Mevlit programının ardından Merhum Başsavcı Alper ile makam şoförü ruhuna dualar edilerek, katılanlara lokum ikramında bulunuldu.

Alper'in ve şoförünün vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Hakkı rahmana kavuşan meslek büyüğümüze ve şoförüne Allah'tan rahmet, yakınlarına, yargı camiasına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

(MSM-Y)



13.05.2017 14:40:14 TSI

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