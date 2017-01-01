ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başsavcı Mustafa Alper için eski görev yeri İskenderun'da mevlit okutuldu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:31
Başsavcı Mustafa Alper için eski görev yeri İskenderun'da mevlit okutuldu
Başsavcı Mustafa Alper için eski görev yeri İskenderun'da mevlit okutuldu

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu şoförü ile birlikte hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için eski görev yeri olan İskenderun Adliyesinde mevlit okutuldu.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın tarafından adliye mescidinde okutulan mevlide, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Salih Doğan, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Mevlit programının ardından Merhum Başsavcı Alper ile makam şoförü ruhuna dualar edilerek, katılanlara lokum ikramında bulunuldu.
Alper'in ve şoförünün vefatından derin üzüntü duyduklarını belirten İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Hakkı rahmana kavuşan meslek büyüğümüze ve şoförüne Allah'tan rahmet, yakınlarına, yargı camiasına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
(MSM-Y)

13.05.2017 14:40:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hatay'daki terör operasyonu
YEREL

HATAY'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Kaymakam, fotoğraf sanatçısıyla göle dalış yaptı
YEREL

KAYMAKAM, FOTOĞRAF SANATÇISIYLA GÖLE DALIŞ YAPTI
Başkan Seyfi Dingil: 'Kaliteli ulaşım için çalışıyoruz'
YEREL

BAŞKAN SEYFİ DİNGİL: 'KALİTELİ ULAŞIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Hatay'da terör operasyonu
YEREL

HATAY'DA TERÖR OPERASYONU
Otomobil istinat duvarından düştü: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL

OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
&quot;1. Akdeniz'in En Büyük Kitap Fuarı&quot; açıldı
YEREL

"1. AKDENİZ'İN EN BÜYÜK KİTAP FUARI" AÇILDI
Ağrı'daki terör operasyonu
YEREL

AĞRI'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Yayladağı'nda Çiftçiler Günü etkinliği
YEREL

YAYLADAĞI'NDA ÇİFTÇİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Kurşunlu Han esnafı iş yerlerini istiyor
YEREL

KURŞUNLU HAN ESNAFI İŞ YERLERİNİ İSTİYOR
Üniversite öğrencileri sahil temizliği yaptı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SAHİL TEMİZLİĞİ YAPTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nikotini vücuttan temizlemenin yolları
SAĞLIK

NİKOTİNİ VÜCUTTAN TEMİZLEMENİN YOLLARI

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Tur midibüsü devrildi: 20 ölü, 11 yaralı