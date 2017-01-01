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Piteşti Bandosu, Edirne'de



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesinin organizasyonuyla 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali kapsamında Romanya Piteşti Bandosu konser verecek.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, her yıl olduğu gibi bu yılda renkli görüntülere sahne olacak. Festival kapsamında Edirneliler, müziğin evrenselliğiyle buluşacak. Piteşti Belediye Bandosu, 13 Mayıs 2017 Cumartesi saat 20.30'da Edirne Belediyesi Protokol Evi'nde, Edirnelileri müziğe doyuracak. Romanya'ya özgü ezgilerle katılımcılara farklı bir gece yaşatacak.

(KU-SÜ-Y)



13.05.2017 14:41:45 TSI

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