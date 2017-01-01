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Yeni doğan bebeklere ilk hediyeleri kaymakam Yaşar'dan

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:48
Yeni doğan bebeklere ilk hediyeleri kaymakam Yaşar'dan
Yeni doğan bebeklere ilk hediyeleri kaymakam Yaşar'dan

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, yeni doğan bebeklere "Hoş geldin bebek" paketi hediye etti.
Erciş Belediyesi bünyesinde oluşturulan "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında Kaymakam ve Başkan Vekili Yaşar, Erciş Devlet Hastanesinde yeni doğan bebek annelerine "Hoş geldin bebek" paketi hediye etti. Ziyaretinde bebek annelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam ve Başkan Vekili Yaşar, yeni bebeklerin hayırlı, uzun ömürlü ve salih evlatlar olması dileklerini iletti.
(EKİP-ŞAK-Y)

13.05.2017 14:57:57 TSI
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