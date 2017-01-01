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Murat Köroğlu, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:58
Murat Köroğlu, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
Murat Köroğlu, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Murat Köroğlu, MHP Erzurum İl Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.
21 Mayıs 2017 pazar günü yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum 12. İl Kongresinde Köroğlu, başkanlık için aday olduğunu belirtti.
Köroğlu, "İl Başkanlığına aday olduğumu milliyetçi, ülkücü camiaya bildirmek istiyorum. Dadaşlar diyarı Erzurum'da, partimizi hak ettiği yere taşımak için değerli dava arkadaşlarımla, ülkücü milliyetçi delege kardeşlerimin huzuruna çıkıyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde Erzurum'da birinci parti Türkiye'de iktidara taşıma çaba ve gayretiyle yola çıkıyorum. Tüm dava arkadaşlarımı üç hilal sancağı altında toplanmaya davet ediyorum." dedi.
(ERZ-Y)

13.05.2017 15:07:57 TSI
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