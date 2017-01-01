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Esas 67 Burda'da Anneler Gününe özel etkinlik

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:00
Esas 67 Burda'da Anneler Gününe özel etkinlik
Esas 67 Burda'da Anneler Gününe özel etkinlik

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından Anneler Gününe özel etkinlik düzenlendi.
Özel günlerde birbirinden güzel etkinliklerle ziyaretçilerinin karşısına çıkan Esas 67 Burda AVM yönetimi anneleri unutmadı. Anneler gününe özel 2 gün sürecek etkinliklerin ilk gününde Esas 67 Burda AVM'de aynı gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçilere inci kolye hediye edildi. AVM giriş katında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, etkinlik 14 Mayıs Pazar gününde devam edecek.
(SÖ-SÖ-Y)

13.05.2017 15:09:18 TSI
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