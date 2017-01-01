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Reyhanlı'da, Suriyeli yetim çocuklar sevindirildi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:04
Reyhanlı'da, Suriyeli yetim çocuklar sevindirildi
Reyhanlı'da, Suriyeli yetim çocuklar sevindirildi

(Fotoğraflı)

Ecevit Cemiloğlu
HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Khatan Derneği'nde barınan Suriyeli yetim çocuklar kendilerine verilen oyuncak hediyelerle sevindirildi.
Merkezi İstanbul'da bulunan Tut Ellerinden İnsani Yardım Derneği Başkanı Turgut Tunç, Reyhanlı ilçesinde Khatan Derneği'nde yaşamlarını sürdüren Suriyeli kız ve erkek yetim çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Dernek Başkanı Tunç, bağışçılarından sağladıkları oyuncakları Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerinde bulunan Suriyeli yetim çocuklara vererek onların mutluluğuna ortak olduklarını söyleyerek, "Savaş mağduru çocukları sevindirmek, bir nebze de olsun yüzlerinin güldüğünü görmek bizim için büyük mutluluktur. Bu organizasyonumuz devam edecektir. Katkısı olan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Suriye'deki iç savaş sırasında annesini kaybeden yetim kız çocuğu Emani, "Bize oyuncaklar verip sevindirdiler mutlu olduk herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
(ECV-ÖK-Y)

13.05.2017 15:12:59 TSI
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