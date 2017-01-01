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ERİHDER'den Vali Azizoğlu'na ziyaret

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:04
ERİHDER'den Vali Azizoğlu'na ziyaret
ERİHDER'den Vali Azizoğlu'na ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - ERİHDER yönetim ve danışma meclisi üyeleri Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret etti.
Kısa adı ERİHDER olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği yönetim kurulu ve danışma meclisi üyeleri Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti. ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, 19-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan İbrahim Hakkı Hazretleri'ni anma programı hakkında Vali Seyfettin Azizoğlu'na bilgi verdi. Dernek çalışmaları ile Vali Seyfettin Azizoğlu'nu bilgilendiren Başkan Nuri Toparlak, "Bu yıl İbrahim Hakkı Hazretleri'ni anma programını Erzurum Atatürk Üniversitesi ise birlikte yapıyoruz. Rektörümüz Prof.Dr. Ömer Çomaklı dernek çalışmalarımıza büyük destek veriyor" dedi.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise, "Büyük Mütefekkir İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yazdığı Marifetname çok büyük bir eser. ERİHDER'i çalışmalarından dolayı tebrik ederim" diye konuştu.
Başkan Nuri Toparlak, Vali Seyfettin Azizoğlu'na İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eserlerinden hediye etti.
(ERZ-Y)

13.05.2017 15:13:04 TSI
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