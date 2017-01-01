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TKB Müzeler Ödülleri Başkan Altepe'den

- Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) Sivas buluşması



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 2017 yılı ilk buluşması Sivas'ta gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de katıldığı Tarihi Kentler Birliği Sivas Buluşması'nda, bu yıl ilk kez düzenlenen 'Müzeler Yarışması'nın ödülleri verildi ve 'Sivas'ın Doğal Kültürel Mirasının Korunmasına Yönelik Son Gelişmeler' gündeme taşındı.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2017 ilk buluşması ve meclis toplantısı, Sivas'ta yapıldı. Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin yanı sıra 300'ü aşkın belediye başkanı, valiler ve yerel yöneticiler katıldı. TKB'nin komisyonlarının belirlendiği toplantıda plan bütçe komisyonu ile encümen üyeleri yeniden seçildi. Toplantıda ayrıca, mevcut 444 olan üyeye 7 yeni üye daha kabul edilerek birliğin toplam üye sayısı 451'e yükseldi.

TKB'nin bu yıl ilk gerçekleştirdiği 'Müzeler Yarışması'nın ödülleri de sahiplerini buldu. Bursa'nın müzecilikte çok gelişmiş olması ve bu alanda edindiği tecrübeler ile müzeciliğe örnek olduğundan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ödül kazanan belediyelerin temsilcilerine ödüllerini verdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada, ödüller, titizlikle yapılan değerlendirmelerin ardından sahiplerini buldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Ahmet Erdönmez'in jüri başkanı olduğu 6 kişilik seçici kurulda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Aziz Elbas da yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Ahmet Erdönmez, ilk yarışmanın ödüllerinin gelecek yıl yapılacak yarışmaya temel örnek oluşturacaklarını söyledi. 'Müzeler Yarışması'nda Akseki, Altındağ, Muğla, Elmalı, İnebolu, Göynük, Eskişehir, Kadirli, Kemaliye, Küçükküyu, Nilüfer, Ödemiş, Samsun, Selçuklu, Urfa, Tire, Uzunköprü, Yalova ve Ünye belediyelerinin temsilcileri ödüllerini Başkan Altepe'nin elinden aldı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın, Sivas'taki kültürel mirasın korunmasında son gelişmeleri anlattığı toplantıda, TKB Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da şehirlerin kent estetiği konusunda atılım yapması gerektiğine dikkati çekti. Yılmaz, "Büyük sorunlarını çözüyoruz şehirlerimizin ama estetikte sınıfta kalıyoruz. Kadim değerlerimizin ihyasıyla ilgili önemli noktaya geldik ama şehirlerimizde bize hiç yakışmayan garabetlere razı oluyoruz. Artık bu çirkinliklere kafa tutalım" diyerek Türkiye'deki yapısal çirkinliklerden örnekler verdi.

TKB Danışma Kurulu Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise konuşmasında, Bursa'nın müzecilik ve tarihi mirasın ihyası noktasındaki başarılı adımlarına vurgu yaptı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise müzecilikle ilgili gelişmeleri anlattı ve kültürel miras konusunda ülke olarak alınan mesafeyi anlattı. Toplantının ardından birlik üyeleri, şehir turuyla Sivas'ın güzelliklerini de yakında tanıma şansı buldu.

(MŞ)



13.05.2017 15:20:55 TSI

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