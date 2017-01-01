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Kozan'da Anneler Gününde kadınlara gül dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından anneler günü dolayısıyla Kozan'da annelere gül ve sinek kanadı dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 1000'in üzerinde saksıda gül ve sinek kanadı çiçekleri anneler günü dolayısıyla bayanlara dağıtıldı.

Karacoğlan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Göçyolu üzerinde kurulan Büyükşehir Belediyesi çadırında 1000'in üzerinde saksıda gül ve sinek kanadı çiçekleri cadde üzerinden geçen bayanlara dağıtıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Koordinasyon Şube Müdürü Kürşat Sedefoğlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına tüm bayanların anneler günü kutlanarak çiçek takdiminde bulunuldu.

Sedefoğlu; "Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'nün talimatı doğrultusunda tüm annelerimize anneler günü dolayısıyla karanfil dağıtmıştık. Bu yıl ise yine Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda karanfil yerine saksıda gül ve sinek kanadı çiçekleri dağıtıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yetiştirilen 1000'in üzerinde saksıda gül ve sinek kanadı çiçeklerimizin dağıtımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm annelerimiz bir çiçektir. Onlar bu çiçeklerden daha fazlasını hak ediyorlar" dedi.

(EMR-Y)



13.05.2017 15:21:48 TSI

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