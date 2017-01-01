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Bir günlük askerlik heyecanı yaşadılar



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Garnizon Komutanlığı, Bozüyük Belediyesi ve Engelliler Derneğinin işbirliği ile bu yıl 5'incisi düzenlenen "En büyük asker bizim asker etkinliği" gerçekleştirildi. Bozüyük'te 8 engelli, Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törenle yemin ederek bir günlük temsili askerlik yaptı. Bir günlükte olsa askerlik duygusunu doyasıya yaşadılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Derneğimiz şu ana kadar 73 vatandaşımızın temsili askerlik yapmasına vesile oldu. Derneğimizin her yıl temsili askerlik uygulaması yaptığını internet aracılığıyla öğrenen ve bizimle irtibata geçen ailelerimiz oldu. Engelli oğlunun temsili askerlik uygulamasına katılması için Bozüyük'e gelen bizim etkinliğimize katılarak oğullarını asker eden ailemiz vardı. Temsili de olsa hem engelli üyelerimiz hem de aileleri bu güzel duyguyu gönüllerince yaşadılar. Engelli oğlunu temsili askerlik törenine hazırlamak için ilçemize gelen 5 kişilik aileyi derneğin misafiri kabul ederek otellerinde konuk eden Sayın Fikret Karaçalı'ya çok teşekkür ederiz. Törende asker olan vatandaşlar ve ailelerinin mutluluğu tarif edilemezdi. Her Türk Asker Doğar, Ne Mutlu Türküm Diyene nidaları atılarak dönüş yapıldı. Bizlere bu duyguyu yaşatan ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(İC-Y)



13.05.2017 15:24:27 TSI

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