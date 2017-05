YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İHH bölge toplantısı Mardin'de yapıldı

İHH bölge toplantısı Mardin'de yapıldı



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - İnsani Yardım Vakfı İHH, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı'nı Mardin'de yaptı.

İHH Vakfı tarafından Mardin'in Artuklu ilçesinde 12 ilin katılımıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge toplantısı yapıldı. Bir otelin konferans salonunda yapılan ve iki gün devam eden bölge toplantısında hem yapılan çalışmalar değerlendirildi hem de yapılması planlanan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Bölge toplantısının açılışında konuşan İHH Mardin Şube Başkanı Mehmet Timuragaoglu, Suriye'de yaşanan savaşla ilgili üzüntülerini dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Timurağaoğlu, "Bu yılki Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı'nın şehrimizde yapılıyor olması bizleri sevindirdi. Bölgedeki kardeşlerimizle birlikte olmak, fikir teatisinde bulunabilme imkanına kavuştuk. Toplantı boyunca sorunlarımızı tartışmak, beklentilerimizi yükseltmek, ileriye dönük yeni yol haritaları oluşturmak amacı ve hedefimiz vardır. Erdemli toplumların erdemli bireyleri Allah korkusu, hesap verileceğine olan inanç, hayattan tek başına değil başkalarıyla birlikte haz alabilme, birlikte paylaşmanın dünya ve ahirete olan yansıması ve bereketi ve toplumun her katmanından olanlarla birlikte yaşamanın, yani kardeşlik bilincinin önem ve ehemmiyeti ile hareket ederler. Sizler sadece toplumda yardıma muhtaç olan bireylere ya da içimizdeki emanetlerimiz olan yetimlere sahip çıkan değil; aynı zamanda eylemlerinizle, söylemlerinizle topluma yol gösteren ve toplumu aydınlatan kimselersiniz. Öte yandan sadece Mardin'de, bölgemizde, ülkemizde değil sınırlar içerisindekilerle değil, dünyadaki mazlum ve Müslümanlarla aynı şekilde ve düzeyde ilgilenenlersiniz. Sizler yetimlerin umudu ve tek sığınağısınız" diye konuştu.

Toplantının devamında konuşan İHH Genel Başkan Yardımcısı Said Demir, dünya genelindeki faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili bilgi verdi. Dünyanın her tarafında mazlum Müslüman halklarının yanında olmayı kendilerine şiar edinmiş bir vakıf olduklarını söyleyen Demir, "Uzattığımız her el yüreğinde insan ve inanç merkezli olan sizlerin sayesindedir. Farklı ülkelere binlerce Kur'an-ı Kerim gönderen vakfımız, gerçekleştirdiği projelerle İslam coğrafyasında bulunan yüzlerce cami ve mescidin tamirat, tadilat ve restorasyonunu gerçekleştirerek yeniden ibadete açılmasını sağladı. Binlerce yardım malzemesi dolu tırı, başta Filistin ve Suriye gibi kan ve gözyaşının hakim olduğu bölgelerdeki mazlum insanlara ulaştıran vakfımız, Kosova ve Çeçenistan gibi savaşın hakim olduğu bölgelerde büyük bir fedakarlık ve cesaretle yardım faaliyetlerinde bulunmuştur" diye konuştu.

Yapılan toplantı, illerin yıllık çalışmalarını değerlendirmesi ve ile ilgili seminerle son buldu. Toplantının sona ermesinin ardından bölge temsilcileri ve katılımcılara yönelik Mardin gezi programı düzenledi.

