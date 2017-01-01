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Bozüyük'te huzur operasyonları devam ediyor



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İlçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki 5 ayrı noktada eş zamanlı uygulama yapılarak 6'ncı huzur operasyonunu gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'in koordinasyonunda 12 ekip ve 62 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, 5 ayrı noktada da trafik denetimi yapıldı. İş yerleri ve yol güzergâhı üzerinde 159 aracın denetimleri sırasında yapılan kontrollerde 238 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. İlçenin giriş ve çıkışlarında 5 farklı noktada araçlar da kontrol edilirken, trafik yönünden eksikleri bulunan 2 araca cezai işlem uygulandı. Araçlar didik didik aranırken yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi. Yapılan denetimler sırasında başka bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi. Vatandaşların rahat ve huzur içinde yaşam sürdürebilmeleri adına uygulamaların yurt genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak belirli aralıklarla ilçede de devam edeceği belirtildi.

(İC-KÇ)



13.05.2017 15:29:21 TSI

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