Aydın Büyükşehirden Anneler Günü şenliği
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri "Anneler Günü Şenliği" etkinliği gerçekleştirdi.
Aydın Tekstil Parkında gerçekleştirilen etkinliğe veliler ile öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Aydın Tekstil Parkı Meydanında kurulan çeşitli alan oyunları, Ödüllü Yarışmalar, Halk Oyunları, Danslar, Konserler, İkramlar, Oyunlar yarışmalar, dans gösterileri düzenlendi. Anneler ile çocukları doyasıya eğlendi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından annelere karanfil dağıtıldı.
Anlamlı ve özel günde keyifli dakikalar geçiren anneler, kendilerini unutmayarak şenliği düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.
(MB-Y)
13.05.2017 15:30:31 TSI
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