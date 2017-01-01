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Soma'da hayatını kaybeden maden işçileri Eskişehir'de anıldı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:22
Soma'da hayatını kaybeden maden işçileri Eskişehir'de anıldı
Soma'da hayatını kaybeden maden işçileri Eskişehir'de anıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, Manisa'nın Soma ilçesinde hayatını kaybeden maden işçileri, facianın yıl dönümünde anıldı.
KESK Eskişehir Şubeler Platformu, DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası üyeleri, İsmet İnönü Caddesinde toplandı. Burada grup adına yapılan açıklamada, "Bugün 13 Mayıs 2017, Türkiye'nin yaşadığı en büyük iş cinayetinin yıl dönümü. Ülkemizde madenlerde emekçiler, her geçen gün daha çok iş cinayetine kurban gidiyor. Soma'dan bugüne değişen bir şey yok, bizlerin de öfkesi ve acısı çok taze. Çünkü esas sorumlular hesap vermekten kaçmaktadırlar. Sorumlular hesap vermeden; babalarını, eşlerini, kardeşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini soğutacak somut adımlar atılmadan bizlerin de öfkesi dinmeyecek, yüreği soğumayacak. Ocaklarda, galerilerde bir avuç kömür için bir ömür verenleri, başta Soma olmak üzere kaybettiğimiz tüm madencileri ve hayatlarını iş cinayetlerinde kaybeden tüm emekçileri büyük bir saygıyla anıyoruz. Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, asli sorumluluklarını devrederek bu cinayetlere sebep olanların bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
(İHA-ÖK-Y)

13.05.2017 15:31:04 TSI
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