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Büyükşehir Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediyesi oyun odalarında okul öncesi eğitim gören çocuklar ve annelerinin katıldığı etkinlikte, Anneler Günü kutlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, dezavantajlı çocuk ve kadınlara yönelik düzenlediği sosyal etkinlikler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü nedeniyle oyun odalarında eğitim gören 4-5 yaş arası 260 çocuk ve annelerine yönelik etkinlik düzenledi. Piknik organizasyonu için 260 kişi, toplu taşıma araçlarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Med A.Ş. Devegeçidi Tesisleri'ne götürüldü. Etkinlikte, çocuklara eğitmenleri de eşlik etti. Anneler ve çocuklar, doğa ile baş başa vakit geçirip keyifli bir gün geçirme şansı yakaladı. Kadınların evlerinde hazırladıkları yiyecekler, piknik alanında tüketildi.

Çocuklar, piknik alanında yer alan oyun gruplarında oynayarak gönüllerince eğlendi. Etkinlikte çocuklar, annelerinin ellerini öperek günlerini kutladı. Anneler ve çocukları, akşam saatlerinde biten piknik organizasyonun ardından araçlarla evlerine ulaştırıldı.

(İHA-AKK-Y)



13.05.2017 15:34:48 TSI

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