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'Final Ulusal Forumu' Nilüfer Halk Evi'nde yapılıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Özel Final Okulları'nın düzenlediği 'Bursa Ulusal Forumu'na ev sahipliği yapıyor.

Bursa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Hatay, Malatya başta olmak üzere birçok ilden gelen öğrencilerin katıldığı forumda açılış konuşmasını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yaptı. Gençlere yönelik organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, "Final Bursa Ulusal Forumu'nun bu çatı altında gerçekleştiriliyor olmasının, özellikle şehrimizde geliştirmeye çalıştığımız demokrasi anlayışının sizlere aktarılması açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü, bizler, demokrasinin çağdaş bir ülkenin ayrılmaz parçası olduğuna inanıyor, demokrasiyi yerelden yeşertmenin çabalarını Nilüferliler ile birlikte ortaya koyuyoruz. Demokrasi evde başlar, apartmanda devam eder, sokaktan, mahalleye, oradan bütün şehre ve ülkeye yayılır. İşte, Nilüfer Belediyesi Halk Evi de bu anlayışın bir ürünüdür" dedi.

Bozbey, "Nilüfer'deki 64 mahallemizde seçimle ve doğal üyelerle oluşturulan Mahalle Komiteleri bulunuyor. Aramızda Nilüferli gençlerimiz de yer alıyor. 18-29 yaş arasındaki gençler, gençlik kotası çerçevesinde Mahalle Komitesi'ne seçilebiliyor. Zaten Final Bursa Ulusal Forumu da bir demokrasi anlayışının ürünüdür. Bu çerçevede geleceğimizi şekillendirecek olan sizlerin, 4 gün boyunca devam edecek bu forum kapsamında, açıkça dile getireceğiniz görüşlerinizle, geleceğimizin yol haritasına katkı sunacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

(MŞ)



13.05.2017 15:38:41 TSI

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