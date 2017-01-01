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Kaymakam Kemal Nazlı, hem sürücü, hem yayaları uyardı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:30
Kaymakam Kemal Nazlı, hem sürücü, hem yayaları uyardı
Kaymakam Kemal Nazlı, hem sürücü, hem yayaları uyardı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 'Trafik Haftası' nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Namık Kemal Nazlı, hem sürücü hem yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaymakam Namık Kemal Nazlı, "Trafikte ihmaller ve bilinçsiz sürücüler yüzünden her yıl binlerce vatandaşımız yaşamını yitiriyor, bir o kadarı da yaralanarak sakat kalıyor. Bu nedenle trafik kurallarına uyarsak hem kendi hayatımızı, hem de karşımızdakinin canını tehlikeye atmamış oluruz" dedi
İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenen törende yılın trafikçileri; Jandarma Uzman Jandarma Çavuş Ayhan Özdemir ve Trafik Polisi Seyit Yıldırım'ın yanı sıra Yılın Şoförü Mehmet Aran'a plaket verildi. Kaymakam Namık Kemal Nazlı tarafından plaketlerin verildiği törende konuşan Ayvalık Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi trafiğin insan yaşamındaki önemi ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini anlattı. Slayt gösterimleriyle salondakilere trafik kazalarının nedenleri ve sonuçları hakkında çarpıcı örnekler sunuldu. Trafik Haftası dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise hafta nedeniyle okullarda yarışmalar düzenlendiğini bildirerek dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiğini söyledi.
Öğrenciler, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantlarda trafik ekiplerinin kullandığı materyalleri incelemesinin ardından düzenlenen etkinlik sona erdi.
(SS)

13.05.2017 15:39:51 TSI
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