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Başkan Soğanda'nın anneler günü mesajı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda 14 Mayıs Anneler günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Soğanda yayımladığı mesajında, "Anneye olan saygı ve sevgiyi tek bir güne sığdırmak mümkün değildir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük bir sorumluluk üstlenmiş olan annelerin, aile ve toplum hayatının temel direği olduğunu, bizlerin kişiliğinin oluşmasında ahlaklı bir birey olmamızda iyi yetişmiş bir neslin var olmasında analarımızın katkısı çok büyüktür. Annelerimiz, yarınlarımızı şekillendiren, hayatın her safhasında güven ortamını oluşturan, cennetin bile ayaklarının altına serildiği en aziz, en saygıdeğer varlıklarımızdır. Hayata gözlerini kapatıp ahrete göç eden anneleri de rahmet ve minnetle andığımı belirtmek ister, hayatlarını çocuklarına adamış, sevginin ve saygının en iyisine layık olan annelerimizin ve yüreği annelik duygusuyla dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



13.05.2017 15:40:06 TSI

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