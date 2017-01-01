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Oral: "Annelerimiz baş tacımızdır"



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Anneler Gününü kutlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Annelerimizin hakkını bir gün hatırlamakla ödeyemeyiz. Her türlü fedakarlıkta bulunarak, bizleri dünyaya getirip, büyüten annelerimizi yılın 365 günü baş tacı yapmalıyız" dedi.

"Cennet annelerin ayaklarının altındadır" sözü ile İslam dininin kadınlarımıza ve annelerimize büyük önem verdiğini hatırlatan Başkan Metin Oral, "Bizim için bütün kadınlar en az annelerimiz kadar değerlidir. Bütün evlatlara, eşlere ve erkeklere sesleniyorum. Onları unutmayın, her gün hatırlayıp, sevip, saydığınızı gösterin. Annelerimizin gününü kutluyorum. Yüce dinimiz, anneye 'öf' bile demeyi yasaklamıştır. Hayata gelişimize sebep olan annelerimizin bu önemli günde kalbini kazanmak, hayır-duasını almak yapılması gereken en doğru davranışlardandır. Onları ziyaret edip sevindirmek, vefat etmişlerse arkalarından dua etmek evlât olarak en mühim vazifemizdir" dedi.

(MM-MŞ)



13.05.2017 15:40:37 TSI

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