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Bozüyüklü hanımların anneler günü buluşması yoğun ilgi gördü



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yıl önce sosyal medya üzerinden açılan 'Bozüyüklü hanımların buluşma noktası' grubu anneler günü etkinliği adı altında bir araya geldi.

Sosyal medya hesabını üzerinden programı organize eden Ayşegül Yüce ve Nursema Can ile birlikte yaklaşık bin kişinin katıldığı buluşmada çok renkli anlar yaşandı. Anneler gününü kutlamak için hazırlanan program, kadınlar arasında dayanışmayı arttırmak, günlük stresten biraz olsun uzaklaşmak için bir araya gelen hanımlar çeşitli şarkılara eşlik edip doyasıya eğlendi. Açılış konuşmasını yapan Ayşegül Yüce, "Grubumuz bir senelik bir geçmişe sahip olmasına rağmen bizimde düşünemediğimiz bir hızla büyüyerek 14 bin bayan üyeye ulaştı ve koskocaman bir aile olduk. Bu hepimizin ortak başarısıdır. Bu grubu kurma düşüncemiz, Bozüyüklü hanımları siyasetten uzak bir platformda bir araya getirerek tecrübe ve bilgi paylaşımlarımızı sağlamak ayrıca bu gibi organizasyonlar ile gündelik sıkıntılarımızdan bir nebzede olsa uzaklaşmaktır. Belediye ve hiçbir siyasi kurumla grubumuzun alakası yoktur. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor. İlk önce kendi annemin ve burada bulunan annelerimizin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyor. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Yemekle başlayan buluşma, Serkan Kıranlı'nın canlı müziği, hediye ve çekiliş ile devam etti. Öncelikle grup üzerinden seçtikleri yılın annesine hediye takdimi yapıldı. Bursa'dan etkinlik için gelen Gölge Rayan'ın performansı ile geceyi tamamladılar. Grup yöneticileri Bozüyüklü hanımların etkinliklerinin devam edeceğini, Ramazan programları ve birçok gezi programları organize edeceklerini belirtti. Bu yapılan organizasyonlarda elde edilen gelirlerin bir kısmını ihtiyaç sahibi aileler için de kullandıklarını belirten Ayşegül Yüce ve Nursema Can, programa katılan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

(İC-KÇ)



13.05.2017 15:43:07 TSI

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