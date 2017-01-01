ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyüklü hanımların anneler günü buluşması yoğun ilgi gördü

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:33
Bozüyüklü hanımların anneler günü buluşması yoğun ilgi gördü
Bozüyüklü hanımların anneler günü buluşması yoğun ilgi gördü

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yıl önce sosyal medya üzerinden açılan 'Bozüyüklü hanımların buluşma noktası' grubu anneler günü etkinliği adı altında bir araya geldi.
Sosyal medya hesabını üzerinden programı organize eden Ayşegül Yüce ve Nursema Can ile birlikte yaklaşık bin kişinin katıldığı buluşmada çok renkli anlar yaşandı. Anneler gününü kutlamak için hazırlanan program, kadınlar arasında dayanışmayı arttırmak, günlük stresten biraz olsun uzaklaşmak için bir araya gelen hanımlar çeşitli şarkılara eşlik edip doyasıya eğlendi. Açılış konuşmasını yapan Ayşegül Yüce, "Grubumuz bir senelik bir geçmişe sahip olmasına rağmen bizimde düşünemediğimiz bir hızla büyüyerek 14 bin bayan üyeye ulaştı ve koskocaman bir aile olduk. Bu hepimizin ortak başarısıdır. Bu grubu kurma düşüncemiz, Bozüyüklü hanımları siyasetten uzak bir platformda bir araya getirerek tecrübe ve bilgi paylaşımlarımızı sağlamak ayrıca bu gibi organizasyonlar ile gündelik sıkıntılarımızdan bir nebzede olsa uzaklaşmaktır. Belediye ve hiçbir siyasi kurumla grubumuzun alakası yoktur. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor. İlk önce kendi annemin ve burada bulunan annelerimizin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyor. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.
Yemekle başlayan buluşma, Serkan Kıranlı'nın canlı müziği, hediye ve çekiliş ile devam etti. Öncelikle grup üzerinden seçtikleri yılın annesine hediye takdimi yapıldı. Bursa'dan etkinlik için gelen Gölge Rayan'ın performansı ile geceyi tamamladılar. Grup yöneticileri Bozüyüklü hanımların etkinliklerinin devam edeceğini, Ramazan programları ve birçok gezi programları organize edeceklerini belirtti. Bu yapılan organizasyonlarda elde edilen gelirlerin bir kısmını ihtiyaç sahibi aileler için de kullandıklarını belirten Ayşegül Yüce ve Nursema Can, programa katılan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.
(İC-KÇ)

13.05.2017 15:43:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bozüyük'te huzur operasyonları devam ediyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE HUZUR OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR
Bir günlük askerlik heyecanı yaşadılar
YEREL

BİR GÜNLÜK ASKERLİK HEYECANI YAŞADILAR
Bozüyük'te köylere hizmet götürme birliği seçimleri yapıldı
YEREL

BOZÜYÜK'TE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SEÇİMLERİ YAPILDI
Emniyet yetkilileri küçük Yunus'un ailesini ziyaret etti
YEREL

EMNİYET YETKİLİLERİ KÜÇÜK YUNUS'UN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Bilecik'te en çok karanfil ve papatya tercih ediliyor
YEREL

BİLECİK'TE EN ÇOK KARANFİL VE PAPATYA TERCİH EDİLİYOR
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldırım, özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
YEREL

AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI YILDIRIM, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nden hıdrellez etkinliği
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ'NDEN HIDRELLEZ ETKİNLİĞİ
Başkan Yağcı'ya ziyaretler
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'YA ZİYARETLER
Bilecik Belediyesi Mezbahası kalitesini tescilledi
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ MEZBAHASI KALİTESİNİ TESCİLLEDİ
Hayırsever vatandaş 109'uncu kütüphanesini açtı
YEREL

HAYIRSEVER VATANDAŞ 109'UNCU KÜTÜPHANESİNİ AÇTI
Osmaneli'de 'Kariyer Günleri' başladı
YEREL

OSMANELİ'DE 'KARİYER GÜNLERİ' BAŞLADI
Bebek Emzirme ve Bakım kabinleri düzenlenen törenle açıldı
YEREL

BEBEK EMZİRME VE BAKIM KABİNLERİ DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI
Çanakkale gezileri için imzalar atıldı
YEREL

ÇANAKKALE GEZİLERİ İÇİN İMZALAR ATILDI
Bozüyük Belediyesi ekipleri caddeleri yıkayarak temizliyor
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ EKİPLERİ CADDELERİ YIKAYARAK TEMİZLİYOR
Halime Hatun Anaokulu'ndan duygulandıran Anneler Günü programı
YEREL

HALİME HATUN ANAOKULU'NDAN DUYGULANDIRAN ANNELER GÜNÜ PROGRAMI
Başkan Bakıcı Tuhafiyeciler Derneği yöneticileriyle ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN BAKICI TUHAFİYECİLER DERNEĞİ YÖNETİCİLERİYLE İLE BİR ARAYA GELDİ
Söğüt Belediyesi 'Whatsapp İhbar Hattı' devrede
YEREL

SÖĞÜT BELEDİYESİ 'WHATSAPP İHBAR HATTI' DEVREDE
CHP'nin Altın Kızları kahvaltıda buluştu
YEREL

CHP'NİN ALTIN KIZLARI KAHVALTIDA BULUŞTU
Başkan Yağcı'nın ''Anneler Günü'' mesajı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'NIN ''ANNELER GÜNÜ'' MESAJI
Bozüyük'te Trafik Haftası ödülleri dağıtıldı
YEREL

BOZÜYÜK'TE TRAFİK HAFTASI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI
Mobil PTT aracı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde hizmet vermeye başladı
YEREL

MOBİL PTT ARACI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Kurşunlu Köyü renkleniyor
YEREL

KURŞUNLU KÖYÜ RENKLENİYOR
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Haftası programı düzenledi
YEREL

SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK HAFTASI PROGRAMI DÜZENLEDİ
Başkan Duymuş'tan Sağlık Ocağı'na ziyaret
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ'TAN SAĞLIK OCAĞI'NA ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

"TEK İSTEĞİM TÜRK BAYRAĞINA KARŞI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Şelalenin içinde yüzyıllardır yanıyor!