YEREL HABERLER / TUNCELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tunceli'de çiçeklendirme çalışması

Tunceli'de çiçeklendirme çalışması



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de kentin belirli bölgelerinde yeşil alan ve çiçeklendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ildeki park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerde yeşil alan ve çiçeklendirme çalışmalarına başladı. İlkbahar mevsimiyle birlikte kentin güzel görünmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, çiçek tohumları ekilirken, belirli bölgelerde çimlendirilmeye başlandığı bildirildi.

Ekiplerin, çim biçme, toprak kontrolü ve budama çalışmalarına da başladığı aktarıldı.

(ET-HİV-Y)



13.05.2017 15:47:42 TSI

NNNN

