Tunceli'de çiçeklendirme çalışması
(Fotoğraflı)
Ercan Topaç
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de kentin belirli bölgelerinde yeşil alan ve çiçeklendirme çalışması başlatıldı.
Tunceli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ildeki park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerde yeşil alan ve çiçeklendirme çalışmalarına başladı. İlkbahar mevsimiyle birlikte kentin güzel görünmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, çiçek tohumları ekilirken, belirli bölgelerde çimlendirilmeye başlandığı bildirildi.
Ekiplerin, çim biçme, toprak kontrolü ve budama çalışmalarına da başladığı aktarıldı.
(ET-HİV-Y)
13.05.2017 15:47:42 TSI
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