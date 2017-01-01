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Şeker hastalığını bitki yetiştirerek yendi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:41
Şeker hastalığını bitki yetiştirerek yendi
Şeker hastalığını bitki yetiştirerek yendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Emekli Banka Müdürü Yunus Göç, şeker hastalığını çiçek ve bitkilerle yendi. 19 yıldır şeker hastası olduğunu anlatan 67 yaşındaki Göç, bitkilerle uğraşmanın kendisi için terapi olduğunu söyledi.
İstanbul'da banka müdürlüğü yaparken 2001 yılında emekli olan 1 çocuk babası Yunus Göç, 9 yıldan bu yana çiçek ve bitkiler yetiştiriyor. İlçenin Orjan yöresindeki 8 dekarlık alanda çiçek ve dış mekan süs bitkileri üreten Yunus Göç, bitkilerle uğraşmanın şeker hastalığını yenmesine vesile olduğunu söyledi. Banka müdürlüğünden sonra döviz ve borsa işi yaptığını kaydeden Yunus Göç, "Borsa ve döviz işi yaparken üç yıl üst üste ödül aldım. Daha sonra o işleri bıraktıktan sonra Burhaniye'ye yerleştim Burada bitki yetiştirmeye başladım Doktorlar bana yüzmeyi ve gezmeyi öneriyordu. Burada pek çok işi kendim yaptığım için her zaman hareket halindeyim. Böylelikle şeker hastalığını yendim. Ayrıca, bu çok karlı bir iş. Gençliğimde bu işi bilseydim. Başka bir iş yapmazdım. Burası bitki yetiştirmeye çok uygun. Çünkü güneşimiz çok bol. Burada bambu bile yetiştiriyorum. Ürettiğim fıstık çamı ve değişik fidan çeşitlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderiyorum. Yurt dışından da talep var. Üretimi arttırabilirsem ihracatı düşünüyorum. Gençlere bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu işi yaparak hem sağlığımı kazandım. Hem de para kazanıyorum" dedi.
(FT)

13.05.2017 15:50:27 TSI
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