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Bakan Elvan'a Karaman tarihini anlatan kitap hediye edildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - 740. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri anısına Karaman Belediyesi tarafından hazırlatılan "İlçe, Belde ve Köyleri İle Karaman Tarihi" adlı kitabın tanıtım kokteyli yapıldı.

Tarihi taş bina önünde gerçekleşen tanıtım kokteyline Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker ile davetliler katıldı. Kitabın koordinatörlüğünü yapan Adem Kocatürk burada yaptığı konuşmada, 'Herşey hayâlle başlar derler. Niyetin gücü hayallerin gerçekleştirilme derecesini belirler elbet. İşte, uzun ve zahmetli bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkan bu kitap benim hayallerim arasındaydı. Yaşadığım şehirle ilgili hayal listemden bir maddeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Geçmiş, sağlıklı bir gelişim ve doğru bir kimliğe bürünmek için elzem bir birikim. Tarih bilgisi olmasaydı kendimizi boş bir kâğıtta duran dağınık harflerden biri gibi hissederdik. Karaman başta olmak üzere tüm köylerimizin gerçek isimleri, mevki adları, aşiret ve soy bilgileri gibi içeriklerden oluşan kitap aynı zamanda şehrimizin dört bir yanından çekilmiş yüzlerce fotoğrafla arşivdeki yerini aldı. 2 yıl önce çalışmaya başladığımızdaki heyecanın katbekat fazlasını kitabın okuyucusu ile buluşacağı bugün de yaşıyoruz. 2015 yılında işini bilen bir ekiple çalışmaya başladığımız kitap 2017 Nisan ayında tamamlanabildi" dedi.

Kocatürk, kitabın basılarak gelecek nesillere ulaşmasını sağlayan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile kültür ve sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Osman Ünüvar'a teşekkür etti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'da yaptığı konuşmada, "Bizim Karaman olarak en önemli eksiklerimizden birisi tanıtım. Bu kitap Karamanımızın tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geçmişte de konuşmuştuk, önemli bir eksiklikti. Böyle bir eserin ortaya çıkmış olması Karaman'ın tanıtımına ve gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir eser. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman tarihini anlatan kitaptan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a hediye etti.

(MD-İP-Y)



13.05.2017 16:05:33 TSI

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