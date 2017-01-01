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İdareci ve bürokratlardan Diyarbakır'da kardeşlik vurgusu



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, İdareci ve Bürokratlar Derneği tarafından 6 ilde yapılması planlanan 'Kardeşlik Sınır Tanımaz' konulu konferansın ikinci ayağı Diyarbakır'da geniş katılımla yapıldı.

Konferans öncesi Diyarbakır'da bir dizi ziyaretlerde bulunan İdareci ve Bürokratlar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından kabul edildi. Daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda mülki amir ve bürokratlar katıldı.

Konferans açılış konuşmasında Diyarbakır'ın en az Ankara kadar güvenli bir il olduğunu vurgulayan İdareci ve Bürokratlar Birliği Başkanı Yücel Can şunları söyledi:

"İkincisini düzenlediğimiz projemizin bu etabında Diyarbakır'ın Ankara'dan göründüğünden çok daha güvenli olduğunu buradan bir kez daha gördüm. Şimdiye kadar terörle, patlamalar ile gündeme gelen Diyarbakır'ın artık çok daha güzel günleri görmeye bütün coşkusuyla koştuğunu gördük. Bu vesile ile tüm yurttaşlarımın bu güzel ilimize ve kardeşliğimize sahip çıkmaya çağırıyorum".

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin telgraflarının okunduğu etkinlik sonunda plaket takdim edilerek sonlandırıldı.

(İHA-AKK-Y)



13.05.2017 16:07:27 TSI

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