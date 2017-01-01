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Ayşe Ekinci, hastane ziyaretinde hasta ve yakınlarıyla bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci, Hemşireler Haftası ve Anneler günü münasebetiyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edip, hasta ve yakınları ile hemşirelerle bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edip hasta ve yakınları ile hemşirelerle bir araya geldi. 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası ve Anneler Günü münasebetiyle hastane ziyaretinde bulunan Ayşe Ekinci'yi hastane çalışanları karşıladı. Baş Hemşire ile birlikte hastane ziyaretinde bulunan Ayşe Ekinci, hasta ve yakınlarını ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ayşe Ekinci, yeni doğan bebeklerin ailelerine yeni doğan seti ve gül hediye etti. Ayşe Ekinci, hemşirelik haftası münasebetiyle hastanede görevli hemşirelerle de bir araya geldi. Hemşirelerin gününü kutlayan ve hemşirelere gül veren Ayşe Ekinci, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin selamlarını da iletmeyi ihmal etmedi.

Hastane ziyareti ile ilgili konuşan Ayşe Ekinci, hem Anneler Günü hem de Hemşirelik Haftası nedeniyle hasta ve yakınları ile hemşirelerle bir araya geldiklerini belirtti. Ayşe Ekinci," Başkanımız Mehmet Ekinci'nin selamlarını kendilerine ilettik. Hafta sonu kutlanacak Anneler Günü ve 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası münasebetiyle hastane ziyaretinde bulunduk. Sağ olsunlar kendileri bizi sıcak bir şekilde karşıladılar. Hastane yönetimine ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Hastanede bulunan hastalarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

(AK-SD-Y)



13.05.2017 16:12:35 TSI

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