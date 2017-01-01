ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkistan'da AEÜ Öğretim Üyesi Zorlu'ya ödül

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:05
Türkistan'da AEÜ Öğretim Üyesi Zorlu'ya ödül
Türkistan'da AEÜ Öğretim Üyesi Zorlu'ya ödül

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Türkistan'da 'Türk Dünyası ve Enformasyon Forumu' tarafından organize edilen programda Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Zorlu, ödül aldı.
Türkistan'da düzenlenen programa, Güney Kazakistan Valisi Canseyit Tuymebayev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Hıdırali, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve çok sayıda konuk katıldı.
Doç. Dr. Zorlunun önerisi ile Türk Dünyası Gazeteciler Dostluk Platformu kurulması kararlaştırılırken Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'dan 4 medya mensubuna 'İsmail Gaspıralı Medya Ödülleri' verildi. Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Zorlu da ödüle layık görüldü.
Törenin ardından okunan sonuç bildirisi ve gala yemeği ile forum sona erdi.
(EÖ-SK)

13.05.2017 16:14:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
FETÖ üyeliğinden aranan eski hakimin bağ evinde yakalanması
YEREL

FETÖ ÜYELİĞİNDEN ARANAN ESKİ HAKİMİN BAĞ EVİNDE YAKALANMASI
FETÖ üyeliğinden aranan eski hakim bağ evinde yakalandı
YEREL

FETÖ ÜYELİĞİNDEN ARANAN ESKİ HAKİM BAĞ EVİNDE YAKALANDI

AFAD'dan gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
YEREL

AFAD'DAN GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI
AEÜ'de Tıp Öğrenci Sempozyumu gerçekleşti
YEREL

AEÜ'DE TIP ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ
Uyuşturucuyu iç çamaşırlarında saklamışlar
YEREL

UYUŞTURUCUYU İÇ ÇAMAŞIRLARINDA SAKLAMIŞLAR
Konya merkezli 24 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ 24 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

"TEK İSTEĞİM TÜRK BAYRAĞINA KARŞI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Şelalenin içinde yüzyıllardır yanıyor!