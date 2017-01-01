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Türkistan'da AEÜ Öğretim Üyesi Zorlu'ya ödül



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Türkistan'da 'Türk Dünyası ve Enformasyon Forumu' tarafından organize edilen programda Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Zorlu, ödül aldı.

Türkistan'da düzenlenen programa, Güney Kazakistan Valisi Canseyit Tuymebayev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darkhan Hıdırali, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve çok sayıda konuk katıldı.

Doç. Dr. Zorlunun önerisi ile Türk Dünyası Gazeteciler Dostluk Platformu kurulması kararlaştırılırken Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'dan 4 medya mensubuna 'İsmail Gaspıralı Medya Ödülleri' verildi. Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Zorlu da ödüle layık görüldü.

Törenin ardından okunan sonuç bildirisi ve gala yemeği ile forum sona erdi.

(EÖ-SK)



13.05.2017 16:14:55 TSI

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