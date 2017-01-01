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Bu fırında ekmek 90 kuruş

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:13
Bu fırında ekmek 90 kuruş
Bu fırında ekmek 90 kuruş
- Van Fırıncılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halis Bayram ekmek zammına tepki

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Fırıncılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halis Bayram, ekmeğe yapılan zammın yersiz ve zamansız olduğunu belirterek, "Ramazan ayı öncesinde yüzde 22'lik zam, hem zamansız hem de yüksektir. Bir an önce bu yanlıştan dönülsün' dedi.
Van'da birkaç gün önce ekmeğe yapılan zama tepkiler sürüyor. Van Lokantacılar Fırıncılar ve Kahveciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı tarafından ekmeğe yapılan 1 lira 10 kuruş zammın ardından vatandaşlardan sonra bir tepkide Van Fırıncılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden geldi. Yapılan zammı uygulamayarak ekmeği 90 kuruştan satmaya devam ettiğini belirten Doğuş Ekmek Fabrikası sahibi ve aynı zamanda Van Fırıncılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halis Bayram, "Bu ekonomik kriz içerisinde, bölge olarak istihdam sorunlarının olduğu bir süreçte, Ramazan arifesinde ekmeğe yapılan bu zam kabul edilecek bir durum değildir. Ramazan ayı öncesinde bu yüzde 22'lik zam, bu halka yapılacak en büyük kötülüktür" dedi.
Van'da iki çeşit ekmeğin üretildiğini ifade eden Bayram, "Taş ekmeği maliyet olarak 65-70 kuruş arasında olup, bu fırınlar bir serzenişte bulunsalar belki bir haklılık payı olabilir. Ama tava ekmeğinin maliyeti ise taş ekmeğin 10 ila 20 kuruş daha altındadır. Bu nedenle makul çerçevede iki ayrı fiyat uygulanabilirdi. Bu da 90 kuruş ila 1 TL arasında bir fiyat olmalıydı. Bu da istişare edilebilirdi. Bu zammın dernek başkanı hiçe sayılarak ve hiçbir fikri alınmadan yapılması çok kötü bir durumdur. Bu tamamen onların kendi kararlarıdır" ifadelerini kullandı.
Ekmeği 90 kuruştan satmalarından dolayı fırıncılardan şikayet aldıklarını da dile getiren Başkan Bayram, "Başkanım neden böyle yapıyorsun? Neden karara uymuyorsun? diyenler oluyor. Bende onlara bu kararı alırken bana sormadıklarını ve kesinlikle bu kararın karşısında olduğumu söylüyorum. Çünkü onlar bu kararı alırken hiçbir şekilde bizi kale almadılar. Biliyorlar ki ben onların bu kararlarının karşısındayım ve sonuna kadar da karşılarında olacağım" diye konuştu.
Vatandaşlardan bu konuda kendilerine yoğun bir desteğin olduğunu da sözlerine ekleyen Bayram, "Biraz da halkı düşünmek lazım. Bunu fırsata dönüştürmemek lazım. Bu yanlıştan bir an evvel dönülsün. Halk günahtır. Van'da şu anda bu düşük fiyata rağmen insanlar bayat ekmeği soruyor. İnsanın vicdanı sızlıyor. Herkes aklını başına alsın. Hak neyse onu uygulasınlar. Hak olan yapılsın bizde göğsümüzü gere gere yanlarında dururuz" dedi.
(ATL-ŞAK-Y)

13.05.2017 16:22:30 TSI
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